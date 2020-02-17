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Футбол

Экс-защитник Металлист-1925 продолжит карьеру в Польше

Андрей ОгородникНет комментариев
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Назар Мельничук

Бывший футболист харьковского “Металлист-1925” Назар Мельничук продолжит свою карьеру в третьей по силе лиге чемпионата Польши.

Как сообщает официальный сайт “Мотора” из Люблюны, 24-летний защитник подписал с их клубом полноценный контракт. Условия сделки неизвестны.

Стоить отметить, что для Назара Мельничука опыт выступлений в Польше не новый, ранее он играл в составе аматорского клуба “Томашувия”. Также он играл за аматорский клуб из Словакии – “Бодва”. Последним его клубом была луцкая “Волынь”.

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Тэги: ВолыньНазар Мельничук
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