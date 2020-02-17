Финляндский гранд усилился игроком ФК Львов

Ещё один игрок ФК “Львов” нашел себе новую команду.

Как сообщает официальный сайт “горожан”, полузащитник клуба Педр Витор стал игроком финского “КуПС”. Бразильский футболист перешел в новый клуб на правах аренды, срок которой рассчитан а один сезон.

Стоить отметить, что в составе нового клуба Педро Витор получит возможность выступать в Лиге Чемпинов, “КуПС” является новоиспеченным чемпионом Финляндии.

На счету Педро Витора 13 матчей в нынешнем сезоне и один забитый гол.