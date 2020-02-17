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Футбол

Финляндский гранд усилился игроком ФК Львов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Педро Витор

Ещё один игрок ФК “Львов” нашел себе новую команду.

Как сообщает официальный сайт “горожан”, полузащитник клуба Педр Витор стал игроком финского “КуПС”. Бразильский футболист перешел в новый клуб на правах аренды, срок которой рассчитан а один сезон.

Стоить отметить, что в составе нового клуба Педро Витор получит возможность выступать в Лиге Чемпинов, “КуПС” является новоиспеченным чемпионом Финляндии.

На счету Педро Витора 13 матчей в нынешнем сезоне и один забитый гол.

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Тэги: КуПСФК Львов
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