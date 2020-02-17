Гармаша просто перемыкало, — Олег Блохин

Экс-наставник киевского «Динамо» Олег Блохин заявил, что экс-полузащитник столичной команды Денис Гармаш является нормальным футболистом.

По словам специалиста, игрок в определенные моменты просто не контролирует себя.

«Да он нормальный. Когда он получил травму, то плакал, очень боялся операции. Он – совсем другой, просто его перемыкало. Перемкнуло – и все. Говоришь ему во время матча не делать ракушку (он делал такие движения, как ракушка), это не делать, а его перемыкает и все. Так же и с судьями. Не контролирует себя», – сказал Блохин в интервью программе «ТаТоТаке».

Также он добавил, что у Гармаша есть свое видение жизни и футбола, но это, по его словам, нормальное явление. При этом специалист добавил, что у игрока плюсов больше, чем минусов.