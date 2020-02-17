Гармаша просто перемыкало, — Олег Блохин

Экс-наставник киевского «Динамо» Олег Блохин заявил, что экс-полузащитник
столичной команды Денис Гармаш является нормальным футболистом.
По словам специалиста, игрок в определенные моменты просто
не контролирует себя.
«Да он нормальный. Когда он получил травму, то плакал, очень
боялся операции. Он – совсем другой, просто его перемыкало. Перемкнуло – и все.
Говоришь ему во время матча не делать ракушку (он делал такие движения, как
ракушка), это не делать, а его перемыкает и все. Так же и с судьями. Не
контролирует себя», – сказал Блохин в интервью программе «ТаТоТаке».