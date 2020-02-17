Новичок “Динамо”: Не буду враждовать с Русином и Солем

Нападающий киевского “Динамо” Ибрагим Каргбо говорит, что имеет хорошие отношения с новыми одноклубниками. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мне повезло, потому что в “Динамо” игроки моей позиции очень доброжелательные. Мы успели поговорить и с Русиным, и с Солем, они классные ребята.



Конкуренцию с ними на поле я чувствую, но мы не можем быть врагами, потому что играем на одной позиции. Конечно, когда мы в игре, то боремся за позицию. Однако мы ходим кушать вместе, они помогают мне советами.



Но больше всего времени я провожу с Кадірі, потому что наши комнаты рядом. Мы много общаемся, отдыхаем”, – сказал Каргбо.

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