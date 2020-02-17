Шахтер не отпускает Веллингтона Нема в Коритибу

Один из резервистов донецкого “Шахтера” Веллингтон Нем, несмотря на интерес к его персоне со стороны бразильской “Куритибы”, может остаться в чемпионате Украины.

По информации Globoesporte, новичок бразильской Серии А вышел на “Шахтер” с предложением аренды. “Куритиба” была готова платить Веллингтону Нему половину от его оклада в “Шахтере”, но получила отказ.

Напомним, последним клубом Веллингтона Нема был бразильский “Флуминенсе”, за который он также играл на правах аренды. Руководство “Шахтера” не однократно заявляло о готовности расстаться с 28-летним игроком, при условии адекватного предложения.