УАФ советует “Динамо” не прикрываться детьми на матче с “Ворсклой”

Шеф комитета УАФ по вопросам проведения соревнований Геннадий Прокопович все объяснил. Сообщает сайт EURO.com.ua

Так вот, дело в том, что “Динамо” запрещено впускать зрителей на матч с “Ворсклой”. Но киевский клуб нашел лазейку в правилах, которые в таком случае позволяют вход на стадион ученикам футбольных академий в возрасте до 14 лет. “Динамо” призвало всех взрослых прийти с детьми и посмотреть футбол.

Прокопович напомнил, что речь идет не о всех детях, а исключительно о членах футбольных школ и академий, чьи списки с подтверждением должны быть согласованными заранее. Иначе детей на стадион не пропустят.

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