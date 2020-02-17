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Футбол

За последнюю неделю состав Миная покинул четвертый игрок

Андрей ОгородникНет комментариев
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Вадим Страшкевич

Клуб Первой лиги “Минай попрощался с ещё одним исполнителем.

Как сообщает FootBoom, состав закарпатского клуба покинул Вадим Страшкевич, который также известен по своим выступлениям в составе львовских “Карпат”. Причины ухода 25-летнего игрока не разглашаются.

В нынешнем сезоне на счету Вадима Страшкевича 13 матчей в рамках Первой лиги чемпионата Украины по футболу.

Ранее состав “Миная” покинули Доронин, Сартина и Гегедош, причем первые два исполнителя спустя несколько дней после подписания контракта.

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Тэги: Вадим СтрашкевичКарпатыМинай
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