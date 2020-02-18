Блохин: Не хочу даже говорить о Милевском

Экс-тренер “Динамо” Олег Блохин рассказал, почему в сезоне 2012/13 году перевел нападающего Артема Милевского в дубль. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Идет тренировка в 11 утра, а человек в три часа дня приходит на базу. Я даже не хотел с ним разговаривать – мне уже доложили, что произошло. Поискать подход к нему? Там без шансов было. Если его выгоняли Семин, Газзаев. За пьянку в дубль переводили?

Переводили. Можешь пить, гулять, но приходи в 11 и умирай на тренировке – тогда я забуду. А приходить в три – пусть гуляет в клубе в другом месте. Но я не хочу обсуждать Милевского – слишком много чести. Был бы он обладателем Золотого мяча, может, я бы его и обсуждал”, – сказал Блохин в интервью программе “ТаТоТаке”.

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