Динамо Загреб заменит Ольмо талантом Арсенала

Лучшая команда Хорватии последних лет загребское “Динамо” в ближайшее время подпишет замену своему лидеру Дани Ольмо, который в январе стал игроком “Лейпцига”.

По информации хорватского издания Sportske novosti, новичком хорватского гранда может стать молодой талант лондонского “Арсенала” Робби Бертон. Переговоры по переходу 20-летнего таланта “канониров” стартуют в ближайшие дни.

Отметим, Робби Бертон выступает за молодежную сборную Уэльса. В нынешнем сезоне за молодежную команду клуба он провел 13 матчей и забил три гола.