Хавбек “Барселоны” мог оказаться в “Динамо”

Хорватский полузащитник “Барселоны” Иван Ракитич в свое время имел шанс перейти в киевское “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал бывший тренер “бело-синих” Олег Блохин.

“Мы хотели купить опорника из “Барселоны” Ивана Ракитича. Тоже не захотел. Он тогда играл в “Севилье”. Я просматривал матч “Севилья” с “Валенсией” , так как со вторыми Мы должны были играть. Мне сказали: “Да какой Ракитич, что это за игрок” Понимаете, что происходило”, – рассказал Блохин в интервью программе “ТаТоТаке”.

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