Клуб Андрея Лунина сменил главного тренера

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который в январе стал игроком испанского “Овьедо”, в ближайшее время получит нового, главного тренера.

Как сообщает официальный сайт клуба, руководство “Овьедо” приняло решение отправить в отставку Хави Росаду, который работал во главе команды начиная с 30 июня прошлого года.

Отметим, под руководством Росады Андрей Лунин с первых же матчей стал основным вратарем “Овьедо”, отыграв шесть поединков.

“Овьедо” после 28 туров испанской Сегунды идет в зоне вылета, правда, от восемнадцатого места, которое позволяет сохранить прописку в Сегунде команду отделяет одно очко.