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Футбол

Михайличенко рассказал, когда Цыганков вернется в состав Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Цыганков Виктор

Главный тренер киевского “Динамо” Алексей Михайличенко прокомментировал сроки возвращения главной звезды клуба Виктора Цыганкова.

Молодой талант “Динамо” пропустил оба тренировочных сбора команды, тем не менее, к матча чемпионата Украины и национального кубка он должен подойти в форме.

Витя Цыганков уже на подходе. Практически каждая позиция у нас дублируется. Это очень хорошо, что на каждой позиции у нас есть конкуренция», – сказал Михайличенко.

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Тэги: Алексей МихайличенкоДинамоЦыганков Виктор
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