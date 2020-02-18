Михайличенко рассказал, когда Цыганков вернется в состав Динамо

Главный тренер киевского “Динамо” Алексей Михайличенко прокомментировал сроки возвращения главной звезды клуба Виктора Цыганкова.

Молодой талант “Динамо” пропустил оба тренировочных сбора команды, тем не менее, к матча чемпионата Украины и национального кубка он должен подойти в форме.

Витя Цыганков уже на подходе. Практически каждая позиция у нас дублируется. Это очень хорошо, что на каждой позиции у нас есть конкуренция», – сказал Михайличенко.