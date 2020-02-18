Реал нацелился на Фодена

Футболисты английского “Манчестер Сити” имеют огромный спрос со стороны мадридского “Реала”.

Помимо Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро, об интересе к которым сообщалось ранее, “королевский клуб” во время следующего трансферного окна попытается приобрести восходящую звезду клуба Фила Фодена. По информации британской прессы на приобретение 19-летнего полузащитника “Реал” готов потратить 80 миллионов евро.

Напомним, в нынешнем сезоне Фил Фоден постепенно становится ключевым исполнителем “горожан”, в активе игрока 23 матча, три гола и шесть результативных передач.