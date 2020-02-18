Талант Шахтера перебирается в Мариуполь

Ещё один молодой талант “Шахтера” для получения игровой практики может отправиться в клуб-сателлит “горняков” “Мариуполь”.

Как сообщает программа “Футбольный формат”, 20-летний защитник Назарий Муравский близок к переходу в команду Александра Бабича. Пока не сообщается, будет ли это полноценный трансфер, или же традиционная для обеих сторон аренда.

Напомним, во время зимних сборов Назарий Муравский работал вместе с основной командой “Шахтера”. Ранее в “Маруиполь” на правах аренды перешли Даниил Сагуткин, Артем Дудик, Станислав Библик и Даниил Игнатенко.