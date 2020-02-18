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Футбол

В Динамо сообщили, когда вернется Цыганков

Сергей СумскойНет комментариев
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Наставник киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сообщил, что полузащитник команды Виктор Цыганков уже в ближайшее время вернется в стой и сможет помочь команде в предстоящих матчах.

«Витя Цыганков уже на подходе. Практически каждая позиция у нас дублируется. Это очень хорошо, что на каждой позиции у нас есть конкуренция», – приводит слова Михайличенко «Футбольный формат».

Напомним, футболист восстанавливается после травмы.

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Тэги: Виктор ЦыганковДинамо
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