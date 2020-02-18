Ювентус приготовил Кьеллини новый контракт

Один из лидеров обороны туринского “Ювентуса” Джорджо Кьеллини может остаться в клубе ещё на один сезон.

По информации авторитетного британского издания Goal.com, руководство “Старой Синьоры” всерьез намерено подписать с 35-летним защитником новое соглашение, которое будет рассчитано на один сезон. Сделка должна состоятся в ближайшее время.

Напомним, Джорджо Кьеллини выступает в составе “Ювентуса” с 2005 года, за время в команде он сыграл 508 матчей, забил 36 голов и отдал 20 результативных передач. Большую часть нынешнего сезона он пропустил из-за травмы.