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Футбол

“Динамо” охотилось на хавбека “Барселоны”, двойное усиление “Карпат”

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Хорватский полузащитник “Барселоны” Иван Ракитич в свое время имел шанс перейти в киевское “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал бывший тренер “бело-синих” Олег Блохин. Впрочем, сам Ракитич еще играя за “Севилью” отказался от перехода в киевский клуб.

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"Динамо" полювало на хавбека "Барселони", подвійне підсилення "Карпат"

Львовские “Карпаты” усилились полузащитником Владимиром Танчиком.

Контракт между сторонами рассчитан минимум до завершения текущего сезона

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28-летний футболист будет выступать за “зелено-белых” под 20-ым номером.

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"Динамо" полювало на хавбека "Барселони", подвійне підсилення "Карпат"

Украинский хавбек Геннадий Пасич стал игроком львовских “Карпат”.

О деталях контракта пока ничего неизвестно, однако отмечается, что 26-летний игрок будет выступать за “львов”, как минимум, до завершения текущего сезона.

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"Динамо" полювало на хавбека "Барселони", подвійне підсилення "Карпат"

Форвард “Карпат” Жоау Діогу Дженнингс больше не будет выступать за львовский клуб.

Бразилец, который выступал за “львов” на правах аренды вернется в “Фигейренсе”.

Источник: sportanalytic.com
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