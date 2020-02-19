“Динамо” охотилось на хавбека “Барселоны”, двойное усиление “Карпат”

К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua
Хорватский полузащитник “Барселоны” Иван Ракитич в свое время имел шанс перейти в киевское “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua
Об этом рассказал бывший тренер “бело-синих” Олег Блохин. Впрочем, сам Ракитич еще играя за “Севилью” отказался от перехода в киевский клуб.
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Львовские “Карпаты” усилились полузащитником Владимиром Танчиком.
Контракт между сторонами рассчитан минимум до завершения текущего сезона
28-летний футболист будет выступать за “зелено-белых” под 20-ым номером.
Украинский хавбек Геннадий Пасич стал игроком львовских “Карпат”.
О деталях контракта пока ничего неизвестно, однако отмечается, что 26-летний игрок будет выступать за “львов”, как минимум, до завершения текущего сезона.
Форвард “Карпат” Жоау Діогу Дженнингс больше не будет выступать за львовский клуб.
Бразилец, который выступал за “львов” на правах аренды вернется в “Фигейренсе”.
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