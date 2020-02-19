Коноплянка рассказал, как настраивается на Бенфику

Полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка в преддверии матча 1/16 финала Лини Европы против «Бенфики» заявил, что соперник физически сильнее, так как у них было достаточно много матчей.

Также он добавил, что сильно мотивирован на эту игру.

«Завтра настраиваюсь, будто играю против «Реала» финал. Нет никакой нужды мне думать, кто завтра будет играть, кто пропустит матч, сколько кто пропустил дней. Главное – уверенность в себе и настрой», – заявил Коноплянка на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, игра украинского и португальского клубов пройдет в четверг.