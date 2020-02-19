Лига чемпионов. “Атлетико” минимально обыграл “Ливерпуль”, “Боруссия” Д обыграла ПСЖ

В Лиге чемпионов стартовала стадия плей-офф. Сообщает сайт EURO.com.ua
Мадридский “Атлетико” в родных стенах одержал минимальную победу над действующим обладателем трофея “Ливерпулем”. Победный гол за “матрасников” на старте поединка забил Сауль Ньїгес.
В еще одной игре 18 финала дортмундская “Боруссия” благодаря дублю неудержимого норвежского бомбардира Ерлінга Холланда взяла верх над французским ПСЖ.
Лига чемпионов18 финала
“Атлетико” – “Ливерпуль” – 1:0Гол: Сауль, 4
“Боруссия” Д – ПСЖ – 2:1Голы: Холланд, 69, 77 – Неймар, 68
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