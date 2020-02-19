Официально. “Карпаты” подписали экс-игрока “Олимпика”

Украинский хавбек Геннадий Пасич стал игроком львовских “Карпат”. Сообщает сайт EURO.com.ua

О деталях контракта пока ничего неизвестно, однако отмечается, что 26-летний игрок будет выступать за “львов”, как минимум, до завершения текущего сезона.

Пасич взял себе 41-ый номер.

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Добавим, последним клубом полузащитника был донецкий “Олимпик”, который он покинул в декабре на правах свободного агента. На его счету 9 матчей и 1 ассист в текущем сезоне.