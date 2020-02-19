Официально. “Шахтер” отдал хавбека в аренду

Полузащитник донецкого “Шахтера” Даниил Игнатенко продолжит карьеру в “Мариуполе”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Хавбек “горняков” до конца сезона будет выступать за “чаек” на правах аренды .

Последние несколько недель Игнатенко проходил зимний сбор с “Мариуполем”, за который уже выступал ранее.

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Напомним, летом прошлого года Игнатенко перешел в аренду в венгерский “Ференцварош”, однако в январе чемпион Венгрии досрочно разорвал арендное соглашение и игрок вернулся в “Шахтер”.