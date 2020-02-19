Новое на сайте

еще
Среда, 19 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально. “Шахтер” отдал хавбека в аренду
Футбол

Официально. “Шахтер” отдал хавбека в аренду

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Полузащитник донецкого “Шахтера” Даниил Игнатенко продолжит карьеру в “Мариуполе”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Хавбек “горняков” до конца сезона будет выступать за “чаек” на правах аренды .

Последние несколько недель Игнатенко проходил зимний сбор с “Мариуполем”, за который уже выступал ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Шахтер” отпускает своего резервиста в европейский чемпионат

Напомним, летом прошлого года Игнатенко перешел в аренду в венгерский “Ференцварош”, однако в январе чемпион Венгрии досрочно разорвал арендное соглашение и игрок вернулся в “Шахтер”.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два + двадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
“Динамо” охотилось на хавбека “Барселоны”, двойное усиление “Карпат”

Официально. “Карпаты” взяли экс-игрока “Львов” (ФОТО)

Официально. “Карпаты” подписали экс-игрока “Олимпика”

Лига чемпионов. “Атлетико” минимально обыграл “Ливерпуль”, “Боруссия” Д обыграла ПСЖ

Блохин: Я никого не предавал, когда ушел из сборной в “Динамо”

Закрыть