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Футбол

Сперанца просматривает двух украинских полузащитников

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Ермаченко

Количество украинских легионеров в чемпионате Молдовы может увеличиться ещё на два футболиста с украинским паспортом.

Как сообщает moldfootball.com, на просмотр в местную “Сперанцу” прибыло два украинских футболиста Александр Ермаченко и Андрей Яковлев. Оба игрока приняли участие в недавнем спарринге против “Милсами”. Их судьба решиться в ближайшее время.

Стоить отметить, что для Ермаченко и Яковлева чемпионат Молдовы достаточно хорошо знакомый, не так давно оба игрока выступали в составе “Зари” из Бельцы и даже выигрывали национальный кубок страны.

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Тэги: Александр ЕрмаченкоАндрей ЯковлевСперанца
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