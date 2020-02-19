Сперанца просматривает двух украинских полузащитников

Количество украинских легионеров в чемпионате Молдовы может увеличиться ещё на два футболиста с украинским паспортом.

Как сообщает moldfootball.com, на просмотр в местную “Сперанцу” прибыло два украинских футболиста Александр Ермаченко и Андрей Яковлев. Оба игрока приняли участие в недавнем спарринге против “Милсами”. Их судьба решиться в ближайшее время.

Стоить отметить, что для Ермаченко и Яковлева чемпионат Молдовы достаточно хорошо знакомый, не так давно оба игрока выступали в составе “Зари” из Бельцы и даже выигрывали национальный кубок страны.

