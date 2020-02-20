Черноморец усилился талантом Динамо

Одесский “Черноморец” продолжает комплектацию команды, подписав в свои ряды очередного новобранца.

Как сообщает Sport Arena, одним из новичков “моряков” стал нападающий молодежной команды киевского “Динамо” Денис Янаков. Пока неизвестно на каких условиях состоялся переход молодого форварда.

В нынешнем сезоне на счету Дениса Янакова 16 матчей в чемпионате Украины, в которых он забил восемь голов. Есть у игрока опыт выступлений в УПЛ, в составе “Арсенал-Киев”, где он играл в прошлом сезоне на правах аренды, он отыграл четыре матча.