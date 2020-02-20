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Футбол

Депортиво советуют обратить внимание на экс-защитника Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александра Пантич

Известный испанский портал eldesmarque.com составил список игроков, которые могли бы стать усилением защиты испанского “Депортиво”.

После того, как ведущий защитник галиссийского клуб Мишель Сомма получил травму, команда начала испытывать серьезные проблемы. Учитывая тот факт, что трансферное окно уже закрыто, для “Депортиво” был составлен список игроков – свободных агентов.

Одним из главных кандидатов считается бывший защитник киевского “Динамо” Александар Пантич. Последним его клубом был “Кадис”, в составе которого он так и не сумел дебютировать из-за травмы. Сейчас же игрок и вовсе находится без команды.

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Тэги: Александра ПантичДинамо
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