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Футбол

Экс-нападающий “Динамо”: Хочется, чтобы “Шахтер” задержался на евроарене

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший форвард “Динамо” Олег Саленко поделился ожиданиями от противостояния “Шахтера” и “Бенфики” в 116 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сейчас шансы команд равны. Посмотрим, какая ситуация будет после первой игры в Харькове. Как всегда проблемой для наших команд может стать фактор игровой практики на официальном уровне, который на стороне португальцев. Оценить состояние “Шахтера” сейчас невозможно, потому что команда играла в Турции только товарищеские матчи.

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“Шахтеру” нужно максимально постараться, чтобы добиться хорошего результата в первой игре в Харькове, потому что ответная игра состоится в Лиссабоне, и там у “Бенфики” будет большая поддержка и мотивация. Хочется, чтобы наш единственный представитель от Украины в еврокубках еще задержался на евроарене”, – сказал Саленко.

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Напомним, первый матч “Шахтера” – “Бенфики” состоится 20 февраля в Харькове. Начало игры в 19:55.

Источник: sportanalytic.com
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