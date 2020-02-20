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Футбол

Харатин отказался от венгерского гражданства

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игорь Харатин

Воспитанник киевского “Динамо” Игорь Харатин отказался от перспективы принять гражданство Венгрии и выступать за их национальную сборную.

По информации Игоря Цыганыка, вариант со сменой гражданства в полузащитника “Ференцвароша” действительно существовал, но он принял решение сохранить верность родине.

Харатин отказался подписывать документы на получение венгерского гражданства. Главный мотив заключается в том, что Украина многое ему дала и он любит свою страну. Игорь надеется, что Шевченко даст ему возможность проявить себя в сборной.

Напомним, Игорь Харатин является одним из лидеров венгерского “Ференцвароша”, в составе которого стал чемпионом прошлого сезона.

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Тэги: Игорь ХаратинСборная ВенгрииСборная Украины
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