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Футбол

Легионер “Шахтера” вернется на поле в апреле

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полузащитник донецкого “Шахтера” Манор Соломон восстановится от травмы раньше запланированного срока. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным “Футбол NEWS”, израильтянин вернется на поле уже в апреле.

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Добавим, в январе у Соломона было диагностировано повторное повреждение мышц задней поверхности правого бедра. На его полное восстановление прогнозировали 12 недель.

Источник: sportanalytic.com
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