Легионер “Шахтера” вернется на поле в апреле

Полузащитник донецкого “Шахтера” Манор Соломон восстановится от травмы раньше запланированного срока. Сообщает сайт EURO.com.ua
По данным “Футбол NEWS”, израильтянин вернется на поле уже в апреле.
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Добавим, в январе у Соломона было диагностировано повторное повреждение мышц задней поверхности правого бедра. На его полное восстановление прогнозировали 12 недель.
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