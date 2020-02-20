Лига Европы. “Шахтер” – “Бенфика”. Анонс, судья, трансляция

Сегодня “Шахтер” и “Бенфика” в Харькове сыграют первый матч в 18 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

20 февраля 2019 года. Лига Европы. 116 финала. 22:00

Стадион: “Металлист” (Харьков, Украина)

Судья: Бобби Мэдден (Шотландия)

ТВ: “Футбол 1”

Текстовую трансляцию поединка читайте ЗДЕСЬ.

“Шахтер”

“Горняки” сыграют свой первый официальный матч после длительной зимней паузы . Во время двух зимних тренировочных сборов в Турции донецкий клуб провел 9 поединков, в которых одержал 6 побед, дважды сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Впрочем, среди команд с которыми встречался “Шахтер” и близко не было команды уровня “Бенфики”, а потому “горняков” ждет очень серьезное противостояние.

Стоит отметить, что в зимнее межсезонье “Шахтер” не получил кадрового усиления, однако вместе с тем сохранил всех своих ключевых игроков. По разным причинам “Шахтеру” не помогут в этой трое футболистов.Хавбеки Манор Соломон и Александр Піхальонок не сыграют из-за травмы, а вот фланговый защитник Додо пропустит матч из-за дисквалификации.

“Бенфика”

Команда Бруну Лаге, как и “горняки” начинала евросезон на групповом этапе Лиги чемпионов, “Орлы” неудачно стартовали, потерпев два поражения однако впоследствии смогли исправить положение и в итоге заняли третью строчку одной группе с “Лейпцигом”, “Лионом” и “Зенитом”. “Бенфика” является лидером турнирной таблицы чемпионат Португалии, правда в двух последних турах “орлы” уступили “Порту” и “Браге” и теперь их гандикап перед “драконами” с “Порту” составляет всего 1 пункт.

Перед матчем в Харькове “Бенфика” понесла серьезных кадровых потерь и не сможет рассчитывать сразу на 5 игроков. Полузащитники Андрей Живкович и Габриэл Пирес, а также защитники Андре Алмейда и Жаржел пропустят игру с “Шахтером из-за травмы. Звездный новичок боруссии” Юлиан Вайгль не сыграет из-за дисквалификации. Впрочем, несмотря на кадровые проблемы, тренерский состав “Бенфики” есть, кем заменить вышеупомянутых футболист и выставит конкурентный состав.

Коэффициенты букмекеров:

Победа “Шахтера”: 2,3

Ничья: 3,3

Победа “Бенфики””: 3,1

Прогноз Sportanalytic.com: 2:1