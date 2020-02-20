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Футбол

Лучший бомбардир ФК Львов перебрался в Грузию

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жозе Витор Пернамбуко

Один из немногих бразильских футболистов ФК “Львов” Жозе Витор Пернамбуко, который действительно отыгрывает важную роль в команде Егише Меликяна, покинул состав “горожан”.

Как сообщает официальный сайт клуба, бразильский футболист перешел в состав тбилисского “Динамо” на правах аренды. Срок соглашения будет рассчитан на один сезон.

Напомним, Витор Пернамбуко перешел в состав ФК “Львов” в прошлом сезоне, в общей сложности он провел тридцать матчей и забил три гола, причем, все три гола в нынешнем сезоне, что делает его лучшим нападающим клуба.

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Тэги: Динамо ТбилисиЖозе Витор ПернамбукоФК Львов
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