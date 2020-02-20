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Футбол

Официально. “Барселона” подписала нового форварда (ФОТО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Барселона” объявила о подписании форварда “Леганеса” Мартина Брэйтуэйта. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Блаугранас” выкупили клаусулу игрока за 18 млн. евро.

28-летний датчанин подписал с каталонцами контракт до лета 2024 года. Сумма отступных составляет 300 млн. евро.

Добавим, в текущем сезоне Брэйтуэйт сыграл за “Леганес” 27 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 1 ассист.

Напомним, в связи с травмами Усмана Дембеле и Луиса Суареса руководство Ла Лиги позволило “Барселоне” подписать одного нападающего вне трансферного окна.

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Источник: sportanalytic.com
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