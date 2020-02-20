Официально: Артем Недоля – игрок ФК Львов

Аутсайдер украинской Премьер лиги ФК “Львов” продолжает удивлять именами новичков.

Подписав контракт с Матеусом Яковелли, который выступал во второй лиге чемпионата Португалии, “горожане” подписали также новичка из второго по силе дивизиона Украины.

Как сообщает официальный сайт ФК “Львов”, контракт с клубом сроком на два года подписал полузащитник Артем Недоля, который ранее выступал в составе аутсайдера Первой лиги – “Кремня” с Кременчуга.

Напомним, ФК “Львов” завершил первую половину сезона на 10 месте, опережая последние “Карпаты” на четыре очка.