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Футбол

Официально: Артем Недоля – игрок ФК Львов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Недоля

Аутсайдер украинской Премьер лиги ФК “Львов” продолжает удивлять именами новичков.

Подписав контракт с Матеусом Яковелли, который выступал во второй лиге чемпионата Португалии, “горожане” подписали также новичка из второго по силе дивизиона Украины.

Как сообщает официальный сайт ФК “Львов”, контракт с клубом сроком на два года подписал полузащитник Артем Недоля, который ранее выступал в составе аутсайдера Первой лиги – “Кремня” с Кременчуга.

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Напомним, ФК “Львов” завершил первую половину сезона на 10 месте, опережая последние “Карпаты” на четыре очка.

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Тэги: Артем НедоляКременьФК Львов
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