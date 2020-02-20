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Футбол

Официально: Матеус Яковелли – игрок ФК Львов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Матеус Яковелли

Один из аутсайдеров чемпионата Украины ФК “Львов” усилил свой состав очередным бразильским игроком.

Как сообщает официальный сайт “горожан”, контракт с клубом подписал 21-летний бразильский нападающий Матеус Яковелли. Условия контракта не разглашаются.

Отметим, Матеус Яковелли является воспитанником бразильского “Палмейраса”, но заиграть в чемпионате Бразилии ему не удалось. В досье игрока присутствует опыт выступлений за такие команды, как “Реал” Португалия, “Парана” Бразилия и “Эшторил” Португалия, правда, ни в одном из клубов футболист не являлся ключевым исполнителем.

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Тэги: главноеМатеус ЯковеллиПалмейрасФК Львов
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