Официально: Матеус Яковелли – игрок ФК Львов

Один из аутсайдеров чемпионата Украины ФК “Львов” усилил свой состав очередным бразильским игроком.

Как сообщает официальный сайт “горожан”, контракт с клубом подписал 21-летний бразильский нападающий Матеус Яковелли. Условия контракта не разглашаются.

Отметим, Матеус Яковелли является воспитанником бразильского “Палмейраса”, но заиграть в чемпионате Бразилии ему не удалось. В досье игрока присутствует опыт выступлений за такие команды, как “Реал” Португалия, “Парана” Бразилия и “Эшторил” Португалия, правда, ни в одном из клубов футболист не являлся ключевым исполнителем.