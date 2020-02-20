“Шахтер” – “Бенфика”: превью, трансляция, прогноз

После долгого перерыва Лига Европы УЕФА возвращается, как и возвращается большой футбол в Украину после зимней перерывы. Донецкий “Шахтер” в составе 32 клубов по всему европейскому континенту, которые будут сражаться друг с другом в стартовом раунде плей-офф. Соперником чемпионов Украины будет грозная “Бенфика”. Обе команды попали в еврокубковую весну из Лиги чемпионов, так как они заняли 3-е места в своих группах Лиги чемпионов. Первая встреча пройдет в Харькове.

“Шахтер”

Донецкий “Шахтер” проводит феноменальный сезон в украинской Премьер лиге, команда Каштру выиграла 16 из 18 поединков и еще не проигрывала. Более того, они забили 50 голов в 18 матчах лиги и пропустили только девять. У ближайшего конкурента – киевского “Динамо” на 14 очков меньше. То есть “Горняки” фактически обеспечили себе чемпионство, также клуб вылетел из розыгрыша Кубка Украины и команда могла полноценно себе готовиться к выступлению в еврокубках.

Что касается выступления в Лиге чемпионов осенью, то “Шахтер” до последнего момента претендовал на попадание в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы, однако в последнем туре проиграл “Аталанте” на своем поле 0:3 и пустил именно итальянцев в следующий раунд турнира. В группе еще с “Манчестер Сити” и “Динамо” Загреб подопечные Каштру выиграли только один раз – на выезде у “Аталанты”, трижды сыграли вничью, в том числе и на выезде с “Манчестер Сити” и дважды проиграли.

Последнюю официальную встречу чемпионы Украины провели еще в декабре прошлого года и до этого момента играли только в товарищеских матчах. Команда провела восемь контрольных встреч, в которых одержала пять побед, было зафиксировано две ничья и одно поражение от сербского “Пролетера”. Интересно, что восьмой раз подряд “Шахтер” выходит в еврокубковую весну и только однажды за этот период донецкий клуб проходил стартовый раунд – в сезоне 2014/15 удалось пройти в полуфинал Лиги Европы, когда командой еще руководил Мирча Луческу.

“Бенфика”

В тоже время благодаря климату чемпионат Португалии находится в полном разгаре. “Бенфика” имела небольшую паузу на новогодние каникулы и сейчас активно играет в Кубке и чемпионате страны. Команда также весьма успешно играет в местном первенстве – 18 побед и три поражения в 21 поединке, однако борьба за чемпионство здесь еще впереди. “Порту” отстает только на одно очко.

“Бенфика” была непобедима в семнадцати матчах подряд, прежде чем 8 февраля встретился с “Порту”. “Орлы” проиграли эту игру и попали в “черную” полосу, поскольку они не смогли выиграть следующие две встречи, сыграв 1:1 с “Фамаликао” в Кубке страны и проиграв дома “Браге” на выходных уже в чемпионате.

Как и “Шахтер”, “Бенфика” тоже была в групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне, но в итоге опустилась в Лигу Европы после группового этапа. Португальцы так и не смогли зарекомендовать себя в соревнованиях в этом сезоне, поскольку они одержали только две победы из шести возможных в группе с “Лейпцигом”, “Зенитом” и “Лионом”.

В Лиге Европы “Бенфика” будет надеяться переписать свою историю. “Орлы” никогда не выигрывали соревнования, но в 1983, 2013 и 2014 годах они играли в финалах.

История противостояний

Обе стороны встречались три раза в этом столетии, причем последняя была встречена более десяти лет назад. Летом 2009 года “Шахтер” и “Бенфика”встретились друг с другом в товарищеском матче, который команда из Португалии выиграла со счетом 2:0. Два других противостояния состоялись в группового этапа в Лиге чемпионов в 2007 году, когда каждая из команд проиграла дома. В Донецке “Шахтер” проиграл 1:2, а в гостях выиграл 1:0. Только в одном из трех матчей было забито более 2,5 голов.

В общей сложности украинские и португальские клубы в еврокубках встречались 49 раз и здесь полный паритет: 19 побед; 11 ничьих; 19 поражений. Даже разница забитых и пропущенных практически идентичная: 63:62 в пользу Украины. Последний раз украинские и португальские клубы играли один против одного в прошлом сезоне: “Заря” и “Брага” дважды не выявили победителя в квалификации (1:1 и 2:2), а вот на групповой стадии “Ворскла” дважды уступила “Спортингу” (1:2 и 0:3).

Ориентировочные составы

“Шахтер”: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тете, Тайсон, Жуниор Мораес.



“Бенфика”: Одиссеас Влаходимос, Томаш Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Алехандро Гримальдо, Флорентину, Адель Таарабт, Пицци; Франко Серви, Рафа Силва, Карлос Винисиус.



Не смогут сыграть

“Шахтер”: Соломон, Пихаленок, Додо (дисквалификация).

“Бенфика”: Живкович, Пирес, Алмейда, Жаржел, Вайгль (дисквалификация).

Арбитры

Рефери: Бобби Мэдден (Шотландия)

Ассистенты рефери: Дуглас Росс, Дэвид Рум (оба – Шотландия)

Четвертый рефери: Дональд Робертсон (Шотландия)

Мнение букмекеров

Победа “Шахтера” – 2.39

Ничья – 3.5

Победа “Бенфики” – 3.11

Тотал больше 2,5 голов – 2.08

Тотал меньше 2,5 голов – 1,83

Прогноз

1:1

Трансляция

В прямом эфире поединок покажет телеканал “Футбол 1”. Начало трансляция в 19:55