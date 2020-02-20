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Футбол

Стало известно, когда Манор Соломон вернется в строй

Андрей ОгородникНет комментариев
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Манор Соломон

Один из главных талантов донецкого “Шахтера” Манор Соломон не сможет помочь команде на старте второй половины сезона.

Как уже сообщалось ранее, израильский полузащитник восстанавливается после полученной ранее травмы. По информации «Футбол NEWS», примерный срок возвращения Манора Соломона – апрель.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Манора Соломона 12 матчей в чемпионате Украины, один гол и две результативные передачи. Израильский талант проводит второй сезон в составе донецкого “Шахтера”.

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Тэги: травмаШахтер
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