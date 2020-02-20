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Футбол

Виталий Кобзарь вошел в тренерский штаб Оболонь-Бровар

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Кобзарь

Главный тренер киевской “Оболонь-Бровар” Олег Мазуренко продолжает укомплектовывать тренерский штаб своей команды.

Как сообщает официальный сайт “пивоваров”, в клуб возвращается бывший сначала игрок, а потом и тренер клуба Виталий Кобзарь. Последним местом работы специалиста была “Черкащина”, которую он покинул недавно.

Напомним, “Оболонь-Бровар” продолжает борьбу за выход в украинскую Премьер лигу, несмотря на то, что команда занимает лишь шестое место, отставание от лидера составляет всего лишь два очка.

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Тэги: Виталий КобзарьОболонь-БроварОлег Мазуренко
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