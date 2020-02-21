Карпаты могут подписать игрока, который играл в Италии

Львовские «Карпаты» просматривают 28-летнего защитника Виталия Прийму. Об этом сообщил ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Футболист сейчас находится в статусе свободного агента.

Последней командой Приймы был солигорский «Шахтер», который он покинул в январе. В прошлом сезоне чемпионата Беларуси футболист сыграл всего шесть игр.

Напомним, ранее Прийма играл за донецкий «Металлург», луганскую «Зарю» и итальянские клубы «Фрозиноне» и «Торино».