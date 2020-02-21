Карпаты могут подписать игрока, который играл в Италии

Львовские «Карпаты» просматривают 28-летнего защитника
Виталия Прийму. Об этом сообщил ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.
Футболист сейчас находится в статусе свободного агента.
Последней командой Приймы был солигорский «Шахтер», который
он покинул в январе. В прошлом сезоне чемпионата Беларуси футболист сыграл
всего шесть игр.
Напомним, ранее Прийма играл за донецкий «Металлург», луганскую
«Зарю» и итальянские клубы «Фрозиноне» и «Торино».
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: