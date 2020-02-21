Новое на сайте

еще
Пятница, 21 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКарпаты могут подписать игрока, который играл в Италии
Футбол

Карпаты могут подписать игрока, который играл в Италии

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Львовские «Карпаты» просматривают 28-летнего защитника Виталия Прийму. Об этом сообщил ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Футболист сейчас находится в статусе свободного агента.

Последней командой Приймы был солигорский «Шахтер», который он покинул в январе. В прошлом сезоне чемпионата Беларуси футболист сыграл всего шесть игр.

Напомним, ранее Прийма играл за донецкий «Металлург», луганскую «Зарю» и итальянские клубы «Фрозиноне» и «Торино».

загрузка...
Тэги: Карпатытрансферы
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Стерлинг сообщил, перейдет ли он в Реал

Лунин сообщил, как у него обстоят дела из испанским языком

Степаненко: Я не считаю, что надо фиксировать такой офсайд

Коваленко: Теперь мы должны победить “Бенфику” в гостях

Официально. “Львов” подписал украинца и легионера и отдал бразильца в аренду

Закрыть