Коваленко: Теперь мы должны победить “Бенфику” в гостях

Полузащитник “Шахтера” Виктор Коваленко дал комментарий каналу “Футбол” относительно матча против “Бенфики”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он говорит, что в первом матче после сборов было немного трудно, а результат положительный. Коваленко жалеет, что “Шахтер” пропустил и отмечает, что теперь и в Лиссабоне надо выигрывать.

Футболист также добавил, что VAR вновь сыграл против “горняков”, но ничего страшного в этом нет.

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