Лунин сообщил, как у него обстоят дела из испанским языком

Украинский страж ворот испанского клуба «Овьедо» Андрей Лунин сообщил, что он уже неплохо говорит на испанском языке.

По его словам, в команде сейчас все общаются только на испанском языке.

«Первой фразой, которую я выучил было: «Hola, Como estas?» («Привет, как дела?» – прим.) А вот украинский моим партнерам по команде не дается и во все, это очень сложный язык для них.

У меня есть страница в Instagram, я веду ее сам. Но никогда не читаю личные сообщения, которые мне там приходят», – приводит слова Лунина XSPORT.