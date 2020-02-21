Лунин сообщил, как у него обстоят дела из испанским языком

Украинский страж ворот испанского клуба «Овьедо» Андрей
Лунин сообщил, что он уже неплохо говорит на испанском языке.
По его словам, в команде сейчас все общаются только на
испанском языке.
«Первой фразой, которую я выучил было: «Hola, Como estas?»
(«Привет, как дела?» – прим.) А вот украинский моим партнерам по команде не
дается и во все, это очень сложный язык для них.
У меня есть страница в Instagram, я веду ее сам. Но никогда
не читаю личные сообщения, которые мне там приходят», – приводит слова Лунина XSPORT.
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