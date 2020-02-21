Новое на сайте

еще
Пятница, 21 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛунин сообщил, как у него обстоят дела из испанским языком
Футбол

Лунин сообщил, как у него обстоят дела из испанским языком

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Украинский страж ворот испанского клуба «Овьедо» Андрей Лунин сообщил, что он уже неплохо говорит на испанском языке.

По его словам, в команде сейчас все общаются только на испанском языке.

«Первой фразой, которую я выучил было: «Hola, Como estas?» («Привет, как дела?» – прим.) А вот украинский моим партнерам по команде не дается и во все, это очень сложный язык для них.

Читайте также:  Ветеран "Днепра-1": Не перешел в "Динамо" из-за фанов

У меня есть страница в Instagram, я веду ее сам. Но никогда не читаю личные сообщения, которые мне там приходят», – приводит слова Лунина XSPORT.

загрузка...
Тэги: Андрей Лунин
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать − семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Степаненко: Я не считаю, что надо фиксировать такой офсайд

Коваленко: Теперь мы должны победить “Бенфику” в гостях

Официально. “Львов” подписал украинца и легионера и отдал бразильца в аренду

Полузащитник “Динамо” решил играть за “Черноморец”

Защитник “Динамо” может перейти в московский клуб

Закрыть