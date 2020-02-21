Португальская пресса: За счет чего “Бенфика” хочет пройти “Шахтер”?

Португальские журналисты утверждают, что “Бенфика” играла плохо. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Несмотря на поражение, результат оказывается не таким уж и плохим (можно даже сказать, что это неожиданный подарок для гостей), ведь забитый гол на чужом поле позволяет “Бенфике” пройти дальше, если они выиграют 1:0. Но через неделю, в Лиссабоне, “орлам” нужно будет играть намного лучше, чем в Украине в прошлый четверг.

“Бенфика” проявила все свои слабые стороны, а соперники с удовольствием наказывают команду Бруну Лаже за детские ошибки в обороне. Можно говорить уже о кризисе? Можно. И сейчас непонятно, за счет чего “Бенфика” сможет успеть резко изменить игру, чтобы выиграть у “Шахтера” в Лиссабоне”, – пишет издание Diario de Noticias.

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