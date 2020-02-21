Стерлинг сообщил, перейдет ли он в Реал

Хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сообщил, что не думает переходить в мадридский «Реал».

По словам игрока, он сейчас счастлив в английской команде и намерен отработать весь строк контракта.

«Прямо сейчас я в «Ман. Сити», где я очень счастлив. Но «Реал» – фантастическая команда. Когда видишь белую футболку, точно знаешь, что представляет собой этот клуб, он огромен.

В то же время у меня контракт с «Ман Сити», и я должен это уважать. Но «Реал» – фантастический клуб, – приводит слова Стерлинга As.