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Футбол

Стерлинг сообщил, перейдет ли он в Реал

Сергей СумскойНет комментариев
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Хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сообщил, что не думает переходить в мадридский «Реал».

По словам игрока, он сейчас счастлив в английской команде и намерен отработать весь строк контракта.

«Прямо сейчас я в «Ман. Сити», где я очень счастлив. Но «Реал» – фантастическая команда. Когда видишь белую футболку, точно знаешь, что представляет собой этот клуб, он огромен.

В то же время у меня контракт с «Ман Сити», и я должен это уважать. Но «Реал» – фантастический клуб, – приводит слова Стерлинга As.

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Тэги: Манчестер СитиРахим СтерлингРеалтрансферы
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