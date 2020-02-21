Защитник “Динамо” может перейти в московский клуб

Венгерский защитник киевского “Динамо” Тамаш Кадар все еще имеет шансы сменить клубную прописку. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным телеграмм-канала “Динамо Inside”, в январе Кадар был близок к переходу в один из китайский клубов, однако трансфер не состоялся.

Впрочем, у венгра и до сих пор остается вариант с московским “Динамо”, которое ранее проявляло к нему активный интерес.

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Добавим, во время сборов киевлян в Турции Кадара был переведен в дубль за неподобающее поведение.