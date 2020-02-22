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Футбол

Датская пресса обнародовала сумасшедшую зарплату таланта Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Миккель Дуэлунд

Полузащитник киевского “Динамо” и молодежной сборной Дании Миккель Дуэлунд является одним из самых высокооплачиваемых игроков столичного гранда.

Авторитетное датское издание B.T. обнародовало данные по заработной плате игрока киевлян. По информации издания, Миккель Дуэлунд зарабатывает в Украине от 12 до 15 миллионов датских крон, что равно почти 2 миллионам евро в год.

Напомним, несмотря на то, что датский талант перешел в “Динамо” ещё полтора года назад, из-за регулярных травм он никак не может себя проявить, сыграв в общей сложности 13 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

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Тэги: ДинамоМиккель Дуэлундтравма
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