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Футбол

Динамо Тбилиси усилилось защитником Олимпика

Андрей ОгородникНет комментариев
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Иван Трубочкин

Лучшая команда Грузии по итогам прошлого сезона “Динамо” Тбилиси подписала ещё одного игрока из чемпионата Украины.

Следом за переходом Витора Пернамбуко, ко котором сообщалось ранее, официальный сайт чемпионов Грузии обьявил о переходе в ряды их клуба воспитанник киевского “Динамо” Ивана Трубочкина, который подписал с клубом контракт на один год.

Напомним, последним клубом Трубочкина в чемпионате Украины был донецкий “Олимпик”, ранее он успел поиграть за “Черноморец” и “Арсенал”, есть у него опыт выступлений за рубежом, в чемпионате Швеции и Беларуси.

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Тэги: Динамо ТбилисиИван ТрубочкинОлимпик
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