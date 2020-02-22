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Футбол

МФК Николаев подпишет экс-вратаря Днепра

Андрей ОгородникНет комментариев
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Денис Шелихов

Бывший игрок днепровского “Днепра” Денис Шелихов может вернуться в чемпионат Украины.

Отыграв сезон в Грузии, где он защищал ворота местного “Сабуртало”, 30-летний вратарь близок к возвращению в Украину. По информации FootBoom, Денис Шелихов может стать игроком МФК “Николаев”, куда может перейти на правах свободного агента.

Напомним, в чемпионате Украины Денис Шелихов выступал в составе “Днепра” и “Волыни”, также он успел отыграть два сезона в чемпионате Беларуси, где защищал цвета “Ислочи” и “Луча”.

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Тэги: Денис ШелиховМФК НиколаевПервая лигаСабуртало
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