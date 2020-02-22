Новое на сайте

еще
Суббота, 22 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболНападающий Металлист 1925 продолжит карьеру в Армении
Футбол

Нападающий Металлист 1925 продолжит карьеру в Армении

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Максим Прядун

Непродолжительным оказалось пребывание в составе харьковского “Металлист 1925” Максима Прядуна.

Как сообщает официальный аккаунт армянского “Локомотива” в Фейсбук, 23-летний украинский форвард пополнил ряды их команды. Условия перехода не разглашаются, можно предположить, что Прядун перешел в “Локомотив” на правах свободного агента.

Напомним, Максим Прядун перешел в “Металлист 1925” прошлым летом, но так и не смог стать основным в команде Андрея Демченко. На счету игрока всего лишь семь появлений на поле и ни одного результативного действия. Ранее игрок вызывался в состав молодежной сборной Украины.

загрузка...
Тэги: Локомотив ЕреванМаксим ПрядунМеталлист 1925
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − шесть =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Станислав Василенко
Оболонь-Бровар усилилась талантом Александрии

Денис Шелихов
МФК Николаев подпишет экс-вратаря Днепра

Роман Яловенко
Черноморец нашел усиление в чемпионате аматоров

Иван Трубочкин
Динамо Тбилиси усилилось защитником Олимпика

Клуб Второй лиги смотрит экс-хавбека “Интера”

Закрыть