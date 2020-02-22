Нападающий Металлист 1925 продолжит карьеру в Армении

Непродолжительным оказалось пребывание в составе харьковского “Металлист 1925” Максима Прядуна.

Как сообщает официальный аккаунт армянского “Локомотива” в Фейсбук, 23-летний украинский форвард пополнил ряды их команды. Условия перехода не разглашаются, можно предположить, что Прядун перешел в “Локомотив” на правах свободного агента.

Напомним, Максим Прядун перешел в “Металлист 1925” прошлым летом, но так и не смог стать основным в команде Андрея Демченко. На счету игрока всего лишь семь появлений на поле и ни одного результативного действия. Ранее игрок вызывался в состав молодежной сборной Украины.