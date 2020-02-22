Оболонь-Бровар усилилась талантом Александрии

Киевская “Оболонь-Бровар”, которая борется за выход в украинскую Премьер лигу, объявила о подписании усиления в линию атаки.

Как сообщает официальный сайт клуба, новичком “пивоваров” стал 18-летний нападающий “Александрии” Станислав Василенко. Юный форвард подписал с клубом контракт сроком на один год.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету новичка “Оболонь-Бровар” семь матчей в юношеском чемпионате Украины. Результативными действиями игрок не отличался. Ранее он успел поиграть в составе “Олимпика” и “АРЗ”.