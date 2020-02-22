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Футбол

Стали известны причины ухода главной звезды Миная

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роберт гегедош

Одним из самых громких переходов этой зимы стала сделка между лучшим бомбардиром “Миная” Робертом Гегедошем и харьковским “Металлист 1925”.

Один из лидеров и звезда закарпатского клуба, достаточно неожиданно расторг с клубом контракт, приняв приглашение конкурента “Миная” за выход в УПЛ. Спортивный директор “лисов” Михаил Кополовец прокомментировал уход лидера команды:

Скажу откровенно: Гегедош считает, что перерос эту команду. Захотел уйти. Поэтому мы его и отпустили. Никого насильно держать не будем», – сказал Кополовец в интервью пресс-службе “Миная”.

В нынешнем сезоне на счету Гегедоша девять голов в Первой лиге, в прошлом сезоне он забил 13 голов во Второй лиге.

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Тэги: Металлист 1925Михаил КополовецРоберт Гегедош
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