Талант Александрии может перебраться в чемпионат Латвии

Чемпион молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины Кирилл Дришлюк может продолжить свою карьеру в чемпионате Латвии.
Как сообщает FootBoom, 20-летний полузащитник прибыл на просмотр в латвийский “Спартак”. Если ему удастся проявить себя, он может перейти в клуб с Юрмалы на правах аренды.
Отметим, что этой зимой Кирилл Дришлюк пытался трудоустроится в составе одесского “Черноморца”, где успел пройти просмотр, но по неизвестным причинам стороны не стали заключать сделку.
Потенциально новый клуб Кирилла Дришлюка прошлый сезон завершил на пятом месте чемпионата Латвии.
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