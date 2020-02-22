Талант Александрии может перебраться в чемпионат Латвии

Чемпион молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины Кирилл Дришлюк может продолжить свою карьеру в чемпионате Латвии.

Как сообщает FootBoom, 20-летний полузащитник прибыл на просмотр в латвийский “Спартак”. Если ему удастся проявить себя, он может перейти в клуб с Юрмалы на правах аренды.

Отметим, что этой зимой Кирилл Дришлюк пытался трудоустроится в составе одесского “Черноморца”, где успел пройти просмотр, но по неизвестным причинам стороны не стали заключать сделку.

Потенциально новый клуб Кирилла Дришлюка прошлый сезон завершил на пятом месте чемпионата Латвии.