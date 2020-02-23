Ахмед Алибеков принял участие в победном матче Слована

Полузащитник киевского “Динамо” Ахмед Алибеков, который летом на правах аренды перешел в чешский “Слован”, с каждым матчем все чаще получает игровое время от тренерского штаба клуба с Либереца.

Вчера, в матче 22 тура чемпионата Чехии, “Слован” встречался с “Богемиансом” вышел на замену на 68-ой минуте матча и помог клубу удержать победный счет. Либерецкий клуб выиграл со счетом 3:1 и продолжает идти на шестом месте, уступая “Яблонцу”, который занимает третье место четыре очка.

Для Ахмеда Алибекова вчерашний матч стал девятым в нынешнем сезоне во всех турнирах, также на его счету два забитых гола. Ещё один украинский игрок “Слована” Тарас Качараба матч против “Богемианса” пропускал.