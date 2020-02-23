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Футбол

Альбасете Зозули выиграл впервые в этом году

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Зозуля

Клуб украинского нападающего Романа Зозули “Альбасете” сумел прервать провальную серию без побед, которая длилась ещё с прошлого года.

В матче против “Нумансии”, которая является крепким середняком нынешнего сезона, “Альабсете” благодаря голам Педро и Фусьера сумело одержать волевую победу 2:1.

Роман Зозуля традиционно вышел в стартовом составе своего клуба. Украинца заменили на 81-ой минуте матча при счете 2:1. Благодаря победе “Альбасете” сумело покинуть зону вылета, куда опустились “Овьедо” Андрея Лунина и “Луго” Василия Кравца.

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Тэги: АльбасетеРоман ЗозуляСегунда
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